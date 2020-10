Originari di Ventimiglia, Agostino e Giuliana Gugliemi si sono sposati il 25 ottobre del 1950 e dalla loro unione è nata la figlia Liliana.

In un momento in cui purtroppo non è possibile festeggiare questo evento più unico che raro nel modo in cui si vorrebbe, la Direzione e tutto il personale della Residenza Protetta “Anselmo Pisano” augurano a questa coppia di “ferro” di continuare a tenersi per mano e guardarsi sempre negli occhi come oggi!