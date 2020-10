Calcio, Eccellenza. Domani l'Ospedaletti torna in campo dopo la pausa forzata, c'è il derby contro il Taggia

È stata una settimana a dir poco complessa per l’intero movimento calcistico regionale. Giorni di grandi incertezze che hanno poi portato all’ok per il momentaneo proseguimento del campionato di Eccellenza con tutte le difficoltà dovute ai diversi casi di positività in alcune squadre dei due gironi.

Domani l’Ospedaletti torna in campo dopo la pausa forzata di domenica scorsa. Il calendario propone subito una delle sfide più interessanti di stagione: il derby contro il Taggia neopromosso che viaggia a punteggio pieno con due vittorie su due gare disputate. Fischio d’inizio alle 15 al campo ‘Vladimiro Marengo’ di Diano Marina.

Per la gara di domani mister Andrea Caverzan dovrà fare a meno di Pietro Negro per squalifica oltre agli indisponibili: Elia Ambesi, Maurizio Alberti, Matteo Galiera e Mattia Foti.