Trapianto di capelli in Turchia: scopri come uscire dall’incubo calvizie

Sono centinaia, o addirittura migliaia, gli stranieri che ogni settimana arrivano in Turchia per sottoporsi a interventi chirurgici, come il trapianto di capelli. Questo perché i costi della chirurgia estetica in generale in Turchia sono molto più bassi che nel resto del mondo, in particolare rispetto a quelli che ci sono in Europa.

Oltre la metà degli individui (sia maschi che femmine) in tutto il mondo soffre di alopecia androgenetica - ossia la parola più specifica con cui i medici definiscono la classica perdita di capelli che colpisce le persone soprattutto a una certa età - che in Turchia, nonostante i costi ridotti, viene trattata nel migliore dei modi, con le tecniche più efficaci e avanzate.

La scienza ci ha permesso di fare passi da gigante negli ultimi anni e a quanto pare i professionisti esperti di caduta dei capelli si trovano quasi tutti in Turchia, a Instanbul, come il dottor Emrah Cinik, un luminare della materia. Cinik infatti gestisce una delle più importanti cliniche di tutto il paese ed è intervenuto, durante la sua lunga carriera, su almeno un migliaio di casi (e con successo).

Il trapianto di capelli in Turchia, come si svolge ? Questa è la domanda che chiaramente tante persone si pongono prima di decidere se fare questo investimento e sottoporsi a questo trattamento ed è legittimo chiederselo. Approfondiamo la questione nei prossimi paragrafi!

Le ragioni del successo del trapianto dei capelli in Turchia

Partiamo da un dato preciso: gli esperti prevedono che il mercato globale dei trapianti di capelli raggiungerà oltre i trenta miliardi di dollari entro la fine del 2025: dato assolutamente incredibile e che è molto significativo.

Il numero dei clienti cresce in maniera esponenziale rispetto a quello delle cliniche che offrono i trattamenti anti calvizie.

La domanda che è lecito porsi è: visto che in tante parti dell’Europa vi è un'abbondanza, sono presenti tanti centri specializzati che offrono varie tecniche e vari trattamenti chirurgici per la caduta dei capelli, cosa spinge tantissime persone a spendere soldi per il viaggio all'estero e, andare quasi sempre in Turchia?

La risposta è in un certo senso banale: le cliniche specializzate offrono alle persone trattamenti a prezzi molto competitivi e assolutamente convenienti

Il trapianto di capelli in Italia può costare fino a dieci mila euro. Negli Stati Uniti il costo non è molto alto in teoria: infatti se si è fortunati può costare in media 5 mila dollari ma c è un problema.

Infatti una persona americana non potrà fare questo trattamento usando come supporto l’assicurazione, in quanto essendo un’operazione considerata estetica non è tra le opzioni

In Turchia invece un trapianto dei capelli può costare circa 2 mila euro: in un momento economico cosi precario per tutto il mondo possiamo biasimare chi vuole risparmiare?

Ma una precisazione è importante da fare: spendere poco non vuol dire non avere garanzia di qualità. Infatti, per fortuna, in Turchia si possono trovare centri di alto livello e che possiedono strutture e strumenti molto moderni e funzionali e inoltre lavorano esperti del settore: uno di questi famosi chirurghi è proprio il dottor Cinik.

Affidarsi al dottor Cinik: il vantaggio di usufruire di una consulenza gratuita

Molte cliniche di trapianto di capelli in Turchia, compreso il rinomato Dr. Cinik Hair Hospital, offrono consulenze gratuite online a pazienti stranieri. Questo particolare è assolutamente rilevante: conoscere il luminare via web permetterà al paziente di iniziare a creare un rapporto di fiducia reciproco e al dottore consentirà di analizzare la questione e di capire il tipo di trapianto e trattamento idoneo della persona che ha chiesto la sua consulenza.

Il risultato sarà importante: il paziente prima di partire avrà già consapevolezza di ciò che lo aspetta e capirà che può fidarsi del dottore al quale ha deciso di affidarsi. Si parlerà anche della fase post operatoria: il protocollo del dott Cinik prevede che dopo il trattamento il paziente dovrà aspettare qualche ora in clinica e prendere qualche antiinfiammatorio mentre il giorno dopo dovrà sottoporsi al primo shampoo. Successivamente si potrà tornare a casa in tutta sicurezza.