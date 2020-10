Fare dei lavori a grandi altezze a volte può trasformarsi in una vera e propria “mission impossible”

Se dovete fare dei lavori a grandi altezze o portare macchinari ingombranti e attrezzature sul tetto e l'ascensore del palazzo è troppo piccolo, non vi preoccupate, Sanremo Autotrasporti di Ospedaletti ha la soluzione per voi! Infatti, l'azienda è dotata di una nuova autoscala a noleggio che consente di caricare qualsiasi tipo di attrezzatura o macchinario fino a 51 metri (16° piano). Con l'ausilio di questa scala è possibile accedere anche in vie strette e nei centri storici, raggiungendo con facilità i piani più alti. Questa tipologia di piattaforma aerea a noleggio è preferita in ambito di impianti elettrici, insegne pubblicitarie, luminarie, traslochi, pulizie industriali, edilizia, manutenzioni e molto altro ancora.

Il noleggio dell'autoscala è possibile anche con la presenza di un operatore che manovri la piattaforma in modo da garantire le migliori prestazioni della macchina e l’assoluta sicurezza delle operazioni. Inoltre l'autoscala a noleggio prevede un’assicurazione che vi mette al riparo da eventuali danni da errata manovra della piattaforma.

Se desiderate richiedere un preventivo per noleggiare la nuova autoscala chiamate al 0184 688281.

Sanremo Autotrasporti Sas è in Strada Vallegrande, 48 a Ospedaletti.