Area Sanremo nel rispetto delle misure anti Covid: ingressi scaglionati e rilevamento della temperatura

Anche Area Sanremo, l’unico concorso che mette in palio due posti tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, si è adattato alle misure di sicurezza anti Covid. Oggi e domani al palafiori via alla fase di apertura delle audizioni per i primi 200 iscritti. I partecipanti si esibiranno davanti alla Commissione artistica di valutazione composta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max. Regole ferree per questa particolare edizione: niente assembramenti, ingressi singoli scaglionati per fasce orarie, rilevamento della temperatura in ingresso e artisti accompagnati dagli steward dall’entrata fino alla sala delle audizioni. A conclusione dei weekend dedicati alle audizioni, il 21 e il 22 novembre verranno decretati gli otto vincitori del concorso. Da questi ultimi la commissione Rai sceglierà, durante la serata di AmaSanremo che andrà in onda su Rai1 il 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.Intanto sono iniziati i corsi on line dell’Academy di Area Sanremo TIM, realizzati in collaborazione con il CPM Music Institute. La Scuola quest’anno entrerà direttamente nei computer/tablet/smartphone dei partecipanti, attraverso 30 video dove i docenti che ne fanno parte insegneranno canto, songwriting, presenza scenica, musica applicata, strumento ed altro ancora, dando la possibilità agli studenti di approfondire le proprie conoscenze.Il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Livio Emanueli conclude infine: "Siamo contenti per aver superato le 400 domande di iscrizione. Un particolare ringraziamento va a TIM il cui sostegno ha dato la possibilità ai giovani artisti di partecipare gratuitamente al concorso".L’accoglienza degli iscritti e le audizioni si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid emanate dalla Presidenza del Consiglio, al Palafiori di Corso Garibaldi a Sanremo, domani e domenica dalle ore 9.30 alle ore 20.30.Area Sanremo 2020, nonostante le evidenti difficoltà del periodo, potenzia l’offerta per i ragazzi. Nel loro percorso verso l’audizione registreranno delle clip che poi saranno condivise con la Rai per il programma che porterà alla finalissima di ‘Sanremo Giovani’. “Abbiamo un accordo con Rai per la produzione di materiale di Area Sanremo da inserire nella trasmissione ‘AmaSanremo’ - prosegue Emanueli - i ragazzi presenteranno una cover o un brano edito e sono sicuro che per loro sarà un valore aggiunto, saranno intervistati e verranno raccolte le loro emozioni. Si sottolinea un rapporto con Rai sempre più intenso”.“Ai ragazzi dico di continuare a crederci, siamo tra i pochi che hanno proseguito con l’attività - conclude Emanueli - i vincitori dell’anno scorso hanno avuto grande spazio in radio quindi siamo riusciti a selezionare dell’ottima qualità”.