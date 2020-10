Bordighera: Covid, il grazie dei sanitari del PPI dell'Ospedale "Ogni gesto ci dà forza per affrontare questo momento"

"Cogliamo quest’ultima occasione per ringraziare tutti, dal primo all’ultimo riconoscimento o manifestazione di considerazione perché ogni singolo gesto è fonte di incoraggiamento e rinnovata forza importanti per affrontare questo momento".

Il personale sanitario del Punto di Primo Intervento dell'Ospedale di Bordighera ha voluto ringraziare le tante persone che costantemente hanno manifestato solidarietà e vicinanza in questo difficile cammino nell'affrontare la pandemia da Covid-19.

"Dal lockdown fino ad oggi ci sono giunti al PPI (Punto di Primo Intervento) dell’ospedale di Bordighera innumerevoli manifestazioni di solidarietà e vicinanza. - spiegano nella lettera - Privati cittadini, commercianti, artigiani, associazioni e amministrazioni, ognuno a proprio modo ci avete fatto “sentire” la Vostra considerazione, il Vostro sostegno".



"Chi con un dolce, chi con una piega omaggio, altri con una maglietta a tema o anche con un importante dono come l’ecografo. In questi giorni, ultimo solo in termini di tempo, la pergamena donataci dall’amministrazione di Ventimiglia che ci onora del premio San Segundin d’Argentu, dedicato nel 2020 agli Angeli del Covid".



