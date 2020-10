Sanremo: cinque rappresentanti di FdI in Regione, la soddisfazione di Consiglio e Lombardi

Il partito di Fratelli d’Italia Sanremo, attraverso il portavoce Antonino Consiglio ed il capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, rinnova la propria soddisfazione per l’ottimo risultato conseguito alle scorse elezioni regionali, che ha portato in Regione Liguria ben cinque rappresentanti del partito del Presidente Giorgia Meloni.

«Siamo veramente soddisfatti – dichiara Consiglio - del grande risultato ottenuto dal nostro partito in tutta la regione, dove con quasi l’11% sono stati più che triplicati i voti del 2015, ed in particolare nella provincia di Imperia con punte che hanno toccato anche il 19%, come nel caso di Sanremo.

Un successo ottenuto anche grazie alle capacità organizzative e di visione politica del commissario regionale Matteo Rosso e del suo vice Michele Scandroglio, che hanno saputo coordinare in maniera inappuntabile la macchina della campagna elettorale ma soprattutto hanno dimostrato una determinazione e una convincente capacità di dialogo e confronto durante il tavolo delle trattative che ha garantito a Fratelli d’Italia la presenza di due Assessori nella nuova Giunta, Gianni Berrino, meritatamente riconfermato con le deleghe ai trasporti, lavoro e turismo in continuità del lavoro svolto con dedizione e abnegazione nei cinque anni precedenti, e la neo designata Simona Ferro».

«Un grande lavoro di squadra - conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia Lombardi – che ha visto impegnati sul territorio dirigenti, simpatizzanti ed iscritti, ma soprattutto i nostri candidati che hanno fatto una campagna elettorale con la gente e tra la gente, sempre pronti ad ascoltare le loro esigenze con competenza e concretezza. Un lavoro che ha premiato Gianni Berrino, che con oltre 3700 preferenze è stato riconfermato Assessore, e la giovane e combattiva vallecrosina Veronica Russo. FdI in Regione aumenta i suoi esponenti da due a cinque, con due Assessori e tre Consiglieri. Un rafforzamento del nostro partito che vede all’interno della nuova compagine regionale due espressioni del nostro territorio e due importanti riferimenti: a tutti loro i nostri complimenti e gli auguri di un buon lavoro».