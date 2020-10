Finanziamento del governo per lo stato di emergenza a Ponente, intervento di Roberto Rizzo (M5S)

Il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle Sanremo, Roberto Rizzo, interviene in merito al finanziamento del governo a seguito della firma dello stato di emergenza per l'ondata di maltempo di inizio ottobre.

L'intervento di Roberto Rizzo

Dopo i sopralluoghi nelle Valli Argentina e Roja dello scorso fine settimana che ho condotto con il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roberto Traversi, il senatore Crucioli e con Fabio Tosi capogruppo M5S in Regione accolgo con soddisfazione la buona notizia per gli abitanti della provincia di Imperia colpiti dal maltempo che ha causato tanti danni tra il 2 e il 3 ottobre: sulla base di una valutazione preliminare dei danni e dei fabbisogni, il Governo ha deciso un primo stanziamento di 22 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui 7 milioni destinati alla Regione Liguria, con riguardo ai fabbisogni relativi agli interventi di soccorso alle popolazioni e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete. Successivamente, sulla base dell’ulteriore ricognizione delle risorse necessarie per far fronte agli interventi da parte delle Regioni, sarà valutata l’adozione di un’ulteriore delibera.

Mi auguro che i milioni di euro già stanziati dal Governo per la provincia, oltre alle risorse che saranno poi messe a disposizione, giungano al più presto sul territorio per ripristinare servizi e infrastrutture e che siano ben utilizzati.

Sono altresì soddisfatto per il commissariamento delle opere di ripristino e messa in sicurezza dei collegamenti fra Italia e Francia sul Colle di Tenda, in modo da coordinare con maggiore efficacia con le autorità transalpine gli interventi necessari a garantire il recupero della piena funzionalità di ferrovie e strade: è una buona notizia per i tantissimi cittadini di Sanremo e della nostra provincia legati alle zone del cuneese - in particolare della Valle Vermenagna - e per il nostro turismo che accoglie numerose presenze dal Piemonte.