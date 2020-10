Coprifuoco in Francia, Mulè (F.I.) per i frontalieri "Ho chiesto al Ministero degli Esteri di attivarsi per contenere i danni"

"Il coprifuoco annunciato dal premier francese, Jean Castex, in altri 38 dipartimenti della Francia dalle 21 alle 6 avrà conseguenze pesantissime soprattutto per i frontalieri liguri che nei prossimi giorni oltrepasseranno il confine per motivi di lavoro".





E' il pensiero di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Si tratta di donne e uomini che già durante i mesi di lockdown hanno dovuto sopportare code interminabili per entrare in territorio francese a causa dei controlli. - aggiunge - Proprio per questo motivo il ciclo di audizioni avviato su mia iniziativa in Parlamento, nelle commissioni riunite Trasporti e Lavoro, sarà fondamentale per evitare che situazioni come quelle già verificatesi in passato non si ripetano mai piú".



"Il mio impegno al fianco dei lavoratori frontalieri continua ad essere costante. - conclude Mulè - Nell’immediato ho già preso contatti con il ministero degli Esteri affinché si attivi per contenere i danni prevedendo ad esempio una deroga che permetta ai lavoratori di passare il confine dalle 5 del mattino".