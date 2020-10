Missione "ingresso sicuro" all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia

Una serie di operazioni garantiscono l’ingresso sicuro all’Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia, (scuola privata con corsi di preparazione per liceo, tecnici e professionali, e polo accademico e segreteria dell’Università telematica “N. Cusano”. Il controllo automatico e obbligatorio della temperatura per docenti e studenti, grazie al termo scanner allestito all’entrata della scuola, dà l’autorizzazione al passaggio e, in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi, il macchinario, che rileva anche se la persona è sprovvista di mascherina, vieta l’accesso.

“Se un iscritto avesse la febbre – chiarisce il direttore Giuseppe Buscaglia - verrebbe accompagnato nell’aula predisposta, con ingresso autonomo ed esterno all’Istituto, dove verrebbe ricontrollata la febbre e solo una volta verificata la temperatura, avvisati i genitori. Il protocollo da adottare è poi lo stesso dettato dal nuovo DCPM del 18 ottobre”.

Distanziamento nelle classi e ingresso scaglionato, oltre che lezioni in orario anche pomeridiano garantiscono le persone che frequentano la scuola.

C’è ancora tempo infatti per decidere di cambiare corso di studi, recuperare gli anni scolastici o dedicare tempo all’agonismo. “Ci siamo arricchiti di nuove conoscenze e strumenti tecnologici – continua il direttore – per venire incontro alle esigenze degli iscritti agonisti che, avendo meno tempo a disposizione per la frequenza in presenza, possono partecipare alle lezioni online, e, volendo, riascoltarle durante lo stacco dai tanti allenamenti sportivi o tornei. Rimaniamo però convinti che un buon rapporto con la famiglia e la presenza, sia la più importante motivazione allo studio e ai grandi obiettivi dei nostri iscritti, oltre che nostro punto di forza. Si tratta di un nuovo modello scolastico: lezioni in presenza, online, video lezioni ma anche fattiva collaborazione e impegno".

Da alcuni anni è anche attivo un centro di ascolto per gli iscritti che, sempre di più oggi, accoglie senza pregiudizio e risponde alle domande e alle incertezze dei giovani.

L’istituto è anche learning center e segreteria universitaria dell’Università telematica N. Cusano. “Si riconosce sempre di più l’importanza dell’e-learning a livello universitario. – spiega la dott.ssa Barbara Buscaglia referente dell’UnicusanoImperia - Se oggi è impensabile non continuare la formazione e laurearsi, sarebbe impossibile senza una valida piattaforma online, lezioni e moduli scaricabili e consultabili in qualunque ora del girono, senza togliere tempo al lavoro e alla famiglia. È cura dell’UnicusanoImperia chiarire gli strumenti della formazione online, facilitare l’iscrizione ed essere un punto di supporto durante gli anni”.

Per informazioni rivolgersi in segreteria ad Arma di Taggia (IM) Via Stazione 6 o telefonicamente 018442233 o via e-mail: istitutoggalilei@yahoo.it – imperia@unicusano.it