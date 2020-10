Sanremo: incendio nel cuore della 'Pigna', una nube di fumo denso si alza sopra la città (foto e video)

Incendio nella 'Pigna' di Sanremo. Le fiamme hanno distrutto questo pomeriggio un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Palmari nel cuore del centro storico.

Il rogo ha provocato ingenti danni all'abitazione, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco dovrebbe aver permesso di evitare l'avanzata dell'incendio anche alle altre case adiacenti. Evacuati gli altri condomini.

Unasi è alzata dalla palazzina, invadendo tutto il quartiere e arrivando fino in centro. Per fortuna non si registrano persone intossicate. Sul posto anche i carabinieri che hanno chiuso l'accesso alle vie vicine all'appartamento andato a fuoco per via della continuadalle finestre.

Le due vie sulle quali affaccia l'appartamento (via Palmari e via dell'Alleanza) sono state chiuse anche qualche ora dopo l'incendio per via della continua 'pioggia' di detriti. In corso verifiche anche sugli altri appartamenti per via delle infiltrazioni d'acqua dovute alle operazioni di spegnimento.