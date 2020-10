E' tempo di Kaki: una ricetta di Libereso

Il Diospyros Kaki, originario della Cina è una delle più antiche piante da frutta coltivate dall'uomo. Conosciuta anche come “Mela d'Oriente” è una pianta con caratteristiche particolari ed interessanti: offre ottimi frutti, un riparo dal sole e rifugio agli uccelli, è resistente ai parassiti; le sue foglie rosse sono decorative ed una volta cadute a terra costituiscono un eccellente concime.

ll suo frutto contiene acqua e zuccheri, pochissime proteine e grassi ed una discreta quantità di vitamina C, di beta-carotene e di potassio. Ha proprietà lassative e diuretiche ed è sconsigliato a chi soffre di diabete o ha problemi di obesità. È molto indicato per depurare il fegato e per l'apparato nervoso

Torta di Diospyros kaki

Ingredienti:

230 grammi di zucchero, 230 grammi di farina, 115 grammi di olio di oliva, 3 grandi uova, 115 grammi di burro, 6 kaki, 115 grammi di noci macinate, un cucchiaino di vaniglia, uno di sale, un cucchiaino di lievito ed un cucchiaino di cannella

Preparazione:

Mescolare bene in un contenitore largo zucchero, olio, uova e vaniglia.

Unire la farina e le spezie, poi aggiungere il burro e il lievito e mescolare con cura.

Unire la polpa di 6 kaki e successivamente le noci pestate nel mortaio. Mescolare, versare in una teglia e cuocere a forno caldo per un’ora. Togliere dal forno lasciare raffreddare servire freddo con una crema.

Ricetta tratta dal libro "Ricette per ogni stagione" di Libereso edizioni Zem Vallecrosia