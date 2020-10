Bordighera: meriti sportivi, l'amministrazione comunale consegna targa a Elisa Moro e Gabriele Ferrara

Ieri pomeriggio, a Bordighera, il vicesindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore Stefano Gnutti hanno consegnato una targa a Elisa Moro e Gabriele Ferrara, giovani sportivi in forza all’Atletica 2000 Bordighera, in riconoscimento dei brillanti risultati raggiunti negli ultimi mesi.



"Lo sport è crescita, rispetto e lealtà, ma anche disciplina, fatica e sacrificio. Quando si accompagna al successo, diventa entusiasmante. Questi atleti ne sono la testimonianza; abbiamo voluto incontrarli per riconoscere il loro valore di sportivi e di persone" - ha detto l’assessore Gnutti.​