Ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti 'Dona la spesa' promossa da Coop Liguria

Di nuovo un ottimo risultato per la raccolta solidale di alimenti 'Dona la spesa' promossa il 17 ottobre da Coop Liguria, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà, per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

"I punti vendita della Cooperativa - si spiega nella nota - hanno raccolto complessivamente 30 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà. L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni supportate dai Soci volontari della Cooperativa. I supermercati di Imperia, Sanremo e Ventimiglia hanno raccolto, complessivamente, 1,6 tonnellate di prodotti.

Il risultato del 17 ottobre si somma a quelli conseguiti dalla raccolta di materiale didattico effettuata nel mese di settembre (8,8 tonnellate di articoli donati) e dal progetto 'Spesa sospesa', attivato nei mesi del lock down per non far mancare il sostegno alle associazioni (60 tonnellate complessive).

Nel 2020, pertanto, i Soci e i clienti di Coop Liguria hanno donato quasi 100 tonnellate di merci, mentre la Cooperativa, di suo, ha sostenuto le associazioni mettendo a disposizione, complessivamente, più di 100.000 euro di aiuti".