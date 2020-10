Coronavirus: otto nuovi contagiati nel Principato di Monaco, il totale dei positivi sale a 281

Oggi sono stati riscontrati otto nuovi casi di Coronavirus nel Principato di Monaco. In totale i contagiati sono 281, mentre i curati dal CHPG sono otto: tre pazienti sono ricoverati, cinque sono in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano due guarigioni per un totale di 233 guariti.

Ad oggi sono 42 le persone seguite dal centro di monitoraggio domiciliare, tutti hanno pochi sintomi e sono invitati a rimanere a casa.