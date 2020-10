Sanremo: tre notti di lavoro per la sostituzione dei cavi della filovia dalla rotonda di corso Matuzia

Servono lavori per la sostituzione dei cavi del filobus in zona Foce. Ieri Riviera Trasporti ha scritto al Comune per annunciare la necessità di sostituire l’alimentazione della linea elettrica. Il Comune ha dato l’ok e, quindi, sono stati predisposti gli interventi che inizieranno dalle 22 di questa sera e proseguiranno fino alle 5. Così sarà anche domani e dopodomani.

La zona interessata è quella di corso Matuzia nella zona della rotatoria. Nel tratto il traffico sarà regolato da semaforo o movieri.