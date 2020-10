Lo sport tra problemi e DPCM, a ‘2 ciapetti con Federico’ ne parla il Delegato del CONI di Imperia Alessandro Zunino

Si parla molto di sport in questi giorni, tra discipline permesse e sospese, Campionati che proseguono ed altri che si fermano, eventi che si possono organizzare ed altri rinviati al prossimo anno. Per un’analisi della situazione a ‘2 ciapetti con Federico’ è intervenuto il Delegato del CONI di Imperia Alessandro Zunino che, dopo aver sintetizzato le parti di interesse per lo sport contenute nel DPCM, ha portato all’evidenza alcune problematiche che si stanno verificando in queste settimane.

Tra i principali problemi emersi c’è quello della difficoltà per alcune società sportive di potersi allenare, come in passato, nelle palestre delle scuole. “Gran parte delle nostre società sportive non hanno strutture proprie – ha detto Zunino - Negli anni si era consolidata una condivisone di spazi delle palestre scolastiche ad uso sportivo, che il mattino venivano destinate all’attività motoria degli studenti e il pomeriggio utilizzate invece dalle società sportive per gli allenamenti. Da quando è iniziato questo anno scolastico, da un lato i dirigenti sono stati in parte obbligati per i necessari distanziamenti a destinare anche questi spazi allo studio, in altri casi abbiamo invece costatato una certa titubanza a dare la possibilità alle società di fruire delle palestre negli orari extrascolastici”. Altro problema riscontrato è stato quello della difficoltà di far svolgere le visite mediche per l’attività sportiva agonistica.

Il delegato del CONI di Imperia ha poi sottolineato un concetto generale molto importante: “Le persone più forti, con un corpo sano, affrontano meglio il virus – ha detto Zunino - Oltre ovviamente alla tutela medica, è fondamentale fare attività. Lo sport va quindi tutelato”.

Guarda l’intervista integrale:

