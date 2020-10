Atlete della Ciclistica Bordighera premiate in Comune da sindaco e assessori

La premiazione in Comune a Bordighera

Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Garnier, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e gli assessori Melina Rodà e Stefano Gnutti hanno incontrato due giovani promesse della Ciclistica Bordighera per congratularsi per gli importanti successi ottenuti negli ultimi mesi.



Le atlete, cui è stata donata una targa, sono Lucia Brillante Romeo e Beatrice Temperoni. Erano presenti anche il presidente ed allenatore Guerino Lanzo e l’allenatore Stefano Brillante.



“Complimenti a Lucia e Beatrice, per la passione e l’impegno che le hanno condotte a risultati eccellenti - ha dichiarato il primo cittadino - e complimenti alla Ciclistica Bordighera e agli allenatori che, ogni giorno, curano la preparazione di tanti ragazzi: il loro è un fondamentale ruolo educativo, da riconoscere, sostenere e valorizzare”.