CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 21 ottobre

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- IMPREVISTI DIGITALI – ore 17.00 - 21.30 – di Benoît Delépine, Gustave Kervern - con Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde - Drammatico - "Tre vicini di casa in un sobborgo francese vengono travolti dalle conseguenze di alcune loro azioni online. Marie ha paura di perdere il rispetto di suo figlio a causa di un sex tape finito in rete, Bertrand si invaghisce della voce di una centralinista e cerca di proteggere la figlia dal cyberbullismo e Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza dalle serie tv, è disposta a tutto per far aumentare la sua valutazione come autista di Uber. I tre si ritroveranno a combattere una battaglia contro i giganti della tecnologia. Una battaglia ben al di fuori della loro portata... forse…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TRASH - LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA – ore 16.30 – di Luca Della Grotta, Francesco Dafano - con Rossy De Palma - Animazione - "Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti. Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte... Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles - una bottiglia da bibita gassata - e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto addette alla pulizia. Slim è rassegnato, non crede più in nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora dei Portatori utili a se stessi e agli altri, fino a quando un imprevisto cambierà il suo destino…”

Voto della critica: ***

- DIVORZIO A LAS VEGAS – ore 19.00 - 21.40 – di Umberto Riccioni Carteni – con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Gianmarco Tognazzi, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi - Commedia - "A diciott'anni Lorenzo ed Elena si conoscono durante una vacanza studio in America. L'ultimo giorno di vacanza, sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per vent'anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una grande avventura e nell'occasione per ritrovare se stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo?…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- LOCKDOWN ALL'ITALIANA – ore 16.45 - 21.15 – di Enrico Vanzina - con Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Martina Stella, Maria Luisa Jacobelli - Commedia - "Una commedia tra risate e riflessioni che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del Lockdown. Una vera commedia all'italiana…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- GREENLAND - ore 17.00 - 21.20 – di Ric Roman Waugh – con Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, Andrew Bachelor, David Denman – Thriller/Azione - "Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale. Se salvare il mondo è ormai diventato impossibile, John Garrity tenterà il tutto per tutto per salvare almeno la sua famiglia. La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l'umanità e John, insieme all'ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della cometa e il conto alla rovescia per l'apocalisse globale si avvicina allo zero, la loro ultima possibilità è un volo disperato verso un possibile rifugio sicuro…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – ore 16.45 - 21.15 – di Armando Iannucci - con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark - Commedia - "Rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano ambientata nell'Inghilterra del XIX secolo, segue il destino a zig-zag del giovane David Copperfield, un ragazzo baciato inizialmente dalla sfortuna che si ritroverà alle prese con numerose (dis)avventure. In questa brulicante Inghilterra ottocentesca, presa dai fermenti della Rivoluzione Industriale e non priva di divisioni sociali, quella di Copperfield è una vicenda sul grande fiume della vita, che scorre impetuosa tra gli 'slums' londinesi e la campagna britannica…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LASCIAMI ANDARE – ore 16.30 - 21.30 – di Stefano Mordini – con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa, Lino Musella, Elio De Capitani - Drammatico - "Marco e Anita sono una coppia che aspetta felicemente un bambino. Marco è estremamente felice della nuova nascita, soprattutto dopo la morte del suo primogenito avuto con la la prima moglie. I due dopo aver divorziato hanno abbandonato la casa in cui vivevano, ma un giorno Marco riceve la telefonata della nuova proprietaria dell'appartamento che dice di sentire la presenza di un bambino in casa…”

Voto della critica: ***

- TENET – ore 18.45 – di Christopher Nolan - con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson – Azione/Fantascienza - "Quando il personaggio interpretato da John David Washington riesce a superare una prova estrema e mortale e quindi a guadagnarsi l'ammissione ad un gruppo ristretto di agenti sarà pronto per sventare una nuova guerra mondiale con una tragedia in vista ben peggiore dell'olocausto nucleare. A complicare la già difficile missione sembra che ci sia di mezzo una qualche distorsione o paradosso temporale…”

Voto della critica: ****

Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso



Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI – ore 21.15 – di Alex Infascelli - con Francesco Totti - Documentario - "È la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – ore 21.15 – di Armando Iannucci - con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark - Commedia

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LASCIAMI ANDARE – ore 21.15 – di Stefano Mordini – con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa, Lino Musella, Elio De Capitani - Drammatico

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







