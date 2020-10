Imperia, con l'aumento dei contagi a rischio i mercatini di Natale, il comune valuta l'annullamento

L'aumento dei contagi in Liguria e la stretta sulle manifestazioni che da ieri sono vietate su ordinanza della Regione Liguria, farà saltare probabilmente anche i mercatini di Natale di Imperia. Lo sta valutando il comune. Ieri in serata il sindaco Claudio Scajola ha incontrato l'assessore al commercio Gianmarco Oneglio per fare il punto sulla situazione.



Già nella mattinata di ieri era arrivata la conferma dell'annullamento della ventesima edizione di Olioliva, che non avrebbe rispettato l'ultimo Dpcm del governo.



Lo scorso anno i mercatini, tradizionalmente sotto i portici, si erano trasferiti in calata Cuneo, sotto forma di “Villaggio di Babbo Natale”.



Per quanto riguarda le rimanenti manifestazioni in calendario, è confermato l'annullamento della fiera di San Leonardo, prevista in occasione delle celebrazioni per il santo patrono di Imperia.