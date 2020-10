Il nostro lettore Gianni Calvi esprime la propria posizione in merito alla sanzione per un automobilista che ha falsificato il contrassegno per posteggiare sui parcheggi per invalidi.

Esprimo sinceri complimenti alla Polizia Locale di Alassio per aver smascherato il falsificatore di contrassegni per la sosta dei disabili. Nutro una profonda avversione per la violazione in questione che colpisce i cittadini invalidi. Secondo me il Codice della Strada dovrebbe punire più duramente l'illecito.