Cucina con i fiori: il 6 novembre una cena speciale al ristorante albergo Da Gin Castelbianco

Un appuntamento goloso e colorato per venerdì 6 novembre presso il Ristorante da Gin con un menù speciale preparato dalla chef Rosa D’Agostino. Prima della cena alle 19 è prevista la presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto”, che raccoglie i risultati delle ricerche e gli studi del Crea di Sanremo sull’utilizzo dei fiori in cucina.

Saranno presenti la Dott.ssa Barbara Ruffoni ricercatrice del Crea e responsabile del progetto Antea, il giornalista Claudio Porchia, presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza e il blogger Stefano Pezzini specializzato in cultura del cibo, enogastronomia e curatore del suo blog “Liguria e dintorni”.

Nel menù saranno presenti gli “Gnocchi di patate al pesto di nasturzio e pistacchi” realizzati da Rosa D'Agostino ed inseriti nel libro insieme alle ricette degli altri chef esperti di cucina con i fiori.

I posti distanziati e nel pieno rispetto della normativa anticovid sono limitati: per info e prenotazioni telefonare al numero: 0182 77001

Il ristorante Da Gin, per la qualità dell'accoglienza e per l'attenzione ai prodotti del territorio è inserito fra i Ristoranti della Tavolozza e si trova a Castelbianco in via Pennavaire, 99