Dal 30 ottobre a Sanremo Architetti in Piazza Borea d'Olmo: installazione per Open! Studi aperti

Open! Studi aperti 2020 avrà la sua prima edizione collettiva venerdì 30 e sabato 31 ottobre in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo.

Una mostra open air nella rinnovata Piazza centrale della città, allestita per l’occasione con la volontà di richiamare i non addetti ai lavori e stimolarli, attraverso il punto di vista degli architetti, sul tema della casa e dei nuovi modi di abitare.

L’evento, che è nato dalla volontà di diffondere la cultura architettonica, testimoniare e rinnovare la sensibilità nei confronti dell'ambiente, del paesaggio, dei territori e degli spazi e per sottolineare che l'architettura è un bene e un valore per tutti, è stato organizzato in collaborazione ed in contemporanea con l'Ordine di Savona.

MODI DI ABITARE

Una casa al mare, un modulo interscambiabile, abitare post Covid, vivere in campagna, un nuovo concetto di espositore e arredi da interni sono solo alcuni dei progetti che i visitatori potranno scoprire da venerdì 30 ottobre alle 16,30 in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo in una speciale mostra en plein air focalizzata sul tema “Modi di abitare” che mette in vetrina gli spunti degli architetti del territorio sulla propria visione dell’abitare, in tutte le sue possibili accezioni (abitazioni singole o collettive, social housig, hotel, residence, abitazioni temporanee o provvisorie, …), attraverso foto, schizzi, disegni e progetti prodotti dagli studi partecipanti all’iniziativa.

La mostra, pensata come installazione-evento, ha come filo conduttore il colore giallo e prenderà forma nel primo mattino di venerdì 30 ottobre in Piazza Borea d'Olmo e sarà visitabile per due giorni. Tutte le fasi del montaggio saranno fotografate, filmate e condivise anche dopo l'evento a testimonianza dell'happening collettivo.

L’allestimento della mostra – pensato dagli architetti - è stato ideato sulla base di tre principi fondamentali: economicità, sostenibilità e versatilità. Per la realizzazione degli espositori, di forma essenziale, posti sulla piazza a ritmarne lo spazio, si sono utilizzati materiali da edilizia (pannelli per casseforme e viti) semplicemente assemblati in modo da consentirne, una volta smontati, il recupero e riutilizzo in cantiere.

I pannelli gialli utilizzati hanno la loro fondamentale funzione nella realizzazione di opere di cemento armato: il loro assemblaggio consente di creare l’involucro per la posa dell’armatura e il successivo getto del calcestruzzo liquido. Al termine del processo di presa e indurimento, i pannelli vengono disassemblati, puliti e sono pronti per essere riutilizzati in altri cantieri.

"Allo stesso modo auspichiamo che una volta smontata l'installazione si sia consolidato ancor più il ruolo che l'architetto svolge nei confronti del cittadino e della società. Facendo comprendere l'importanza della figura dell'architetto, dell'architettura e della centralità del progetto. Il progetto è un processo continuo di prospettiva, analisi, adattamento, attraverso il quale si valutano gli obiettivi, si considerano i riferimenti e si compiono le scelte", libero pensiero del Presidente Andrea Borro.

“ABITARE IL PAESE - LA CULTURA DELLA DOMANDA. BAMBINI E RAGAZZI PER UN PROGETTO DI FUTURO”

In mostra, in Piazza Borea d'Olmo, saranno esposti anche gli elaborati prodotti dal Laboratorio del progetto promosso dal CNAPPC “Abitare il Paese - la cultura della domanda. Bambini e ragazzi per un progetto di futuro” e portato avanti, a livello territoriale, dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Imperia, durante l’anno scolastico 2019/2020, in una classe quinta della scuola primaria Dani Scaini di Sanremo.

L’attività si è articolata durante tutto il periodo scolastico, compresa la fase di lockdown, attraverso incontri e tavoli di lavoro in presenza e online organizzati dagli architetti/tutor Vanessa Anfossi, Daniela Del Tordello, Giulio Flore, Raffaella Panizzi in collaborazione con l'insegnante. I bambini hanno elaborato la loro visione della città di Sanremo utilizzando tecniche libere scegliendo tra scatti fotografici, filmati, diari di viaggio, appunti, schizzi, mappe. “Siamo orgogliosi di aver preso parte al progetto nazionale e di presentare alla città di Sanremo il punto di vista dei bambini che la vivono tutti i giorni”, conclude il Presidente Andrea Borro.

CREDITS

L’evento è organizzato dall’Ordine degli architetti PPC di Imperia, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Savona, con il Patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti e del Comune di Sanremo.

Si ringraziano gli sponsor e i media partner per la collaborazione.

Il Consiglio dell'Ordine di Imperia: Presidente Arch. Andrea BORRO, Segretario Arch. Daniela DEL TORDELLO, Tesoriere Arch. Paola MURATORIO; Consiglieri: Arch. Francesca AIELLO, Arch. Vanessa ANFOSSI, Arch. Mirko LANTERI, Arch. J. Giulio FLORE, Arch. Raffella PANIZZI, Arch. Antonello SPALLA.

Media Partner: Sanremonews, Imperianews, Savonanews, Platform

Venerdì 30 ottobre alle 16,30 in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo: inaugurazione con saluto del Presidente Andrea Borro libera e gratuita con mascherina, si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza come da decreti in vigore.

Info e aggiornamenti sulle pagine social Facebook, Twitter e Instagram con il profilo “studiaperti”.

Per informazioni:

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia