Sanremo: scontro frontale tra un'auto e una moto in via Roma, motociclista portato in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio in via Roma a Sanremo dove un'auto e una moto si sono scontrate frontalmente. Stando a una prima ricostruzione la vettura si sarebbe trovata in contromano al momento dell'impatto con l'altro mezzo.



Ferito il conducente del motociclo che è stato trasferito in Ospedale per accertamenti attraverso l'intervento dell'elisoccorso. La dinamica è al vaglio della polizia locale matuziana.