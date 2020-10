Sanremo: litiga con la madre e minaccia di togliersi la vita, la Polizia Locale lo salva

Un giovane ha minacciato di togliersi la vita questa mattina a Sanremo davanti alla torre saracena. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha fatto desistere il ragazzo.

Si tratta di un serbo che aveva deciso di suicidarsi in seguito al presunto litigio con la madre, avvenuto poco prima nella città vecchia. Qualcosa è scattato in lui e dopo aver tentato di tagliarsi le vene si è recato presso la balaustra davanti alla torre matuziana dove ha minacciato di lanciarsi nel vuoto.



Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato che il soggetto mettesse in pratica la volontà manifestata. L'uomo è stato preso di peso dagli agenti che l'hanno affidato ai soccorsi per farlo ricoverare in Ospedale per accertamenti.