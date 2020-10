Sanremo: la gente di Bussana si abbraccia forte per l’ultimo saluto ad Alberto ‘Lupo’ Lupinetti

È il giorno del dolore per Bussana e la sua gente. Nella Basilica del Sacro Cuore la gente del paese si è ritrovata per l’ultimo saluto ad Alberto ‘Lupo’ Lupinetti, il 26enne vittima dal tragico incidente di venerdì scorso sulle alture del paese.

Tanti amici, conoscenti e residenti di Bussana si sono stretti attorno alla famiglia piombata nel dolore per l’improvvisa perdita di un figlio in una notte di ottobre come tante.

La morte di Alberto Lupinetti ha colpito l’intera comunità bussanella che oggi ha risposto in massa per salutare Alberto per l’ultima volta.