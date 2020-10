Imperia: cadono calcinacci dal viadotto della A10, la causa potrebbe essere riconducibile ai lavori

La caduta di alcuni frammenti di calcestruzzo dal viadotto autostradale ad Imperia potrebbe essere riconducibile ai lavori in corso sui giunti della carreggiata. A darne notizia con una nota stampa è la stessa Autostrada dei Fiori Spa, riferendosi a quanto successo nel primo pomeriggio nei pressi dell'argine destro all'altezza di Barcheto ad Imperia.

La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverso tempo, ma è stato il sindaco Scajola, dopo i primi accertamenti compiuti, a dare l'ok per il ripristino della viabilità.

"Erano in corso interventi di manutenzione sull’opera per la sostituzione di alcuni giunti di dilatazione. - spiegano da Autostrada dei Fiori Spa - Le squadre dell’impresa specializzata cui Autostrada dei Fiori S.p.A. ha appaltato i lavori, durante l’attività di rimozione e successiva posa dei nuovi giunti dal viadotto, potrebbero inavvertitamente aver determinato la caduta di frammenti di piccole dimensioni".

"Tali attività interessano elementi accessori che non attengono alla resistenza strutturale del viadotto. Si ricorda che l’opera in questione e, in particolare, tutte le campate sovrastanti le viabilità comunali, era stata oggetto qualche settimana fa di un accurato controllo che ha escluso qualsivoglia problematica strutturale".