CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 20 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Centrale (tel. 0184 597822)

Chiuso



Tabarin (tel. 0184 597822)

Chiuso



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LASCIAMI ANDARE – ore 20.45 – di Stefano Mordini – con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa, Lino Musella, Elio De Capitani - Drammatico - "Marco e Anita sono una coppia che aspetta felicemente un bambino. Marco è estremamente felice della nuova nascita, soprattutto dopo la morte del suo primogenito avuto con la la prima moglie. I due dopo aver divorziato hanno abbandonato la casa in cui vivevano, ma un giorno Marco riceve la telefonata della nuova proprietaria dell'appartamento che dice di sentire la presenza di un bambino in casa…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UN DIVANO A TUNISI – ore 20.45 – di Manele Labidi Labbé - con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled, Feryel Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari, Moncef Anjegui - Commedia - "In Tunisia c'è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto...Selma è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città d'origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto.... La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla, lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI – ore 21.15 – di Alex Infascelli - con Francesco Totti - Documentario - "È la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – ore 21.15 – di Armando Iannucci - con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, Peter Capaldi, Morfydd Clark - Commedia - "Rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano ambientata nell'Inghilterra del XIX secolo, segue il destino a zig-zag del giovane David Copperfield, un ragazzo baciato inizialmente dalla sfortuna che si ritroverà alle prese con numerose (dis)avventure. In questa brulicante Inghilterra ottocentesca, presa dai fermenti della Rivoluzione Industriale e non priva di divisioni sociali, quella di Copperfield è una vicenda sul grande fiume della vita, che scorre impetuosa tra gli 'slums' londinesi e la campagna britannica…”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LASCIAMI ANDARE – ore 21.15 – di Stefano Mordini – con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Serena Rossi, Maya Sansa, Lino Musella, Elio De Capitani - Drammatico - "Marco e Anita sono una coppia che aspetta felicemente un bambino. Marco è estremamente felice della nuova nascita, soprattutto dopo la morte del suo primogenito avuto con la la prima moglie. I due dopo aver divorziato hanno abbandonato la casa in cui vivevano, ma un giorno Marco riceve la telefonata della nuova proprietaria dell'appartamento che dice di sentire la presenza di un bambino in casa…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso







Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it