Festival di Sanremo a marzo, come la pensano gli albergatori? Di Michele (Federalberghi): “Si allunga la bassa stagione” (Video)

La Rai è certa: il Festival di Sanremo 2021 si farà. Al momento la data fissata è quella del 2 marzo con un inedito spostamento in avanti che cambia, di fatto, i piani del comparto turistico locale. I primi giorni di marzo sono, di solito, dedicati al Corso Fiorito ma l’anno prossimo si dovrà invece pianificare l’accoglienza per l’evento più importante della televisione italiana. Come si stanno organizzando gli albergatori cittadini? E cosa pensano dello slittamento della kermesse?

“Purtroppo ci allunga il periodo di bassa stagione, sarà ancora più difficile arrivare fino all’inizio di marzo sperando che la data prospettata sia mantenuta - ha dichiarato ai nostri microfoni Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - in caso contrario sarebbe davvero difficile, non voglio pensarci”.

Le dichiarazioni di Silvio Di Michele (Federalberghi)