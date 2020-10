Bordighera: la pizza dedicata al pittore Theo Chanel protagonista per la “Maratona” alla Pizzeria Sant'Ampelio

Giro di boa da questa sera alla Pizzeria Sant'Ampelio con la “Maratona” delle Pizze Mondiali. Sia a pranzo che a cena nella pizzeria di piazza Garibaldi, ma con ingresso anche da via Vittorio Emanuele, si potranno degustare le pizze che hanno partecipato alle recenti edizioni del Campionato del Mondo che si svolge ogni anno al PalaCassa di Parma.

Questa settimana, fino a domenica si potrà gustare la pizza “D’Artista” ispirata dal pittore bordigotto Theo Chanel e che aveva partecipato al Campionato del Mondo del 2013 dove aveva ottenuto una menzione per la particolarità e tipicità degli ingredienti, ovvero: mozzarella fior di latte, Parmigiano Reggiano Vacche Rosse, gamberoni, guanciale al mirto, rucola, pomodori datterini, Olio Extra vergine di Oliva.



"Prosegue inoltre il servizio a domicilio, con consegna solo per Bordighera del menù completo, sia per le pizze che per i piatti della cucina che per le bevande" - ricordano dalla pizzeria.



Davide Bianchi, titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, intende così soddisfare le tantissime, richieste da parte della clientela per le 'Pizze Mondiali' che, data l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, non sono state inserite nella lista delle pizze proposte alla clientela e vengono proposte, al prezzo speciale di 12,50 euro solo in alcuni periodi. "Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN. Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009" - concludono dal locale di Bordighera.