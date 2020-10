Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 19 a domenica 25 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del Duo Pan e Pumata (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

VENTIMIGLIA



8.30-17.30. Apertura straordinaria il lunedì del Museo preistorico dei Balzi Rossi (da martedì a domenica h 8.30/19.30). Accessi contingentati, prenotazioni QUI

17.30. Presentazione pubblica per l’area intemelia del progetto ITER (Inclusion Through Exchange Resources) promosso dalla Regione Liguria e Arci Liguria con il supporto per l’area intemelia della SPES Auser e del circolo Arci Scuola di Pace. Spes Auser in corso Limone Piemonte 63, Frazione Roverino, info 389 0519474

BORDIGHERA



18.00. ‘Sfide e malessere dei giovani: quali proposte?’: incontro pubblico nell’ambito degli appuntamenti mensili dei ‘Lunedi del Movimento Civico’. Relatori: il Dott. Marco Bianchetti, psichiatra, il Prof. Giovanni Perotto, Vicepreside del Liceo Aprosio di Ventimiglia, il Dott. Marco Magliano, Operatore Pedagogico e Presidente dell'associazione GRAZIE Don Bosco e responsabile del progetto Pagina Nuova. Cinema Zeni, partecipazione libera



MARTEDI’ 20 OTTOBRE





SANREMO



9.00. Casting per la realizzazione del cortometraggio ‘Il suono del silenzio nella Pigna’, progetto di CNA CiNemA Imperia, con la collaborazione di Studio Aschei. Sede della CNA in Via B. Asquasciati 12 (possono partecipare residenti e/o domiciliati in Liguria disoccupati e persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo)

VENTIMIGLIA



9.00-14.00. Apertura straordinaria il martedì all’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì anche 14/18, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, prenotazioni QUI

DIANO MARINA



10.00-19.00. ‘No-W-Here’: mostra personale dell’artista Giacomo Costa. A cura della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 7 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Zingaro’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA

21.00. Per il ciclo ‘Sulle orme dei Santi’, conversazione sulla figura di Carlo Urbani, impegnato in Vietnam per l’Organizzazione mondiale della Sanità: viene ricordato nella storia della medicina come l’uomo che per primo nel 2003 identificò la SARS, a sacrificio della propria stessa vita. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate. Chiesa di Cristo Re, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

20.00. ‘Nosferatu’: cine-concerto con Jean-Francois Zygel, piano e celesta. Film di Friedrich Wilhelm Murnau, a cura dell’Opera di Monte-Carlo, in collaborazione con l’Istituto Audiovisivo di Monaco. Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo (info)

20.30. In occasione della XX settimana della lingua italiana nel mondo, la Dante Alighieri di Monaco, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, presenta il concerto ‘Rinascita’ a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Gianluigi Gelmetti. In programma: Strivella, Mascagni, Mendelshonn e Bongiovanni. Auditorium Rainier III



GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

SANREMO

17.30. Per i ‘Rendez-vous’ del Café Philo conversazione tenuta dal Dr. Julien Simonpieri. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti. Bar L&G di Piazza Borea d’Olmo 2

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del Fled duo (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



FRANCIA

MONACO

20.30. ‘Trappola per Topi’ di Agatha Christie: spettacolo teatrale con Dominique Daguier, Sylviane Goudal, Stéphanie Hédin, Brice Hillairet, Pierre-Alain Leleu, Marc Maurille, Christelle Reboul e Frédéric Rose. Théâtre Princesse Grace (info)

NICE



21.00. 21esimo Festival della Chitarra: musica blues con Magic Buck. Espace Magnan (più info)





VENERDI’ 23 OTTOBRE

IMPERIA



21.15. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, monologo teatrale ‘Torino-Cesena 1-1...frammenti di Storia’ di e con Renato Donati del Teatro dell'Attrito. Locali del CSA La Talpa e l'Orologio, regione Barcheto, info 329 49 555 13

FRANCIA

MONACO

20.00. Per la Serie Grande Stagione, recital di pianoforte di Boris Berezovsky, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Maurice Ravel, Claude Debussy, George Gershwin, Paul Hindemith e Sergueï Prokofiev. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



21.00. 21esimo Festival della Chitarra: musica irlandese con l’Irish Coffee Trio. Espace Magnan (più info)





SABATO 24 OTTOBRE

SANREMO



9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi, anche domani (più info)

IMPERIA

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)

21.00. La Guerra del Poeta Campana - Una storia d’amore in tempo di guerra’, spettacolo teatrale con atto unico di Remo Ansalone. Teatro della Società di Mutuo Soccorso di Imperia in via Santa Lucia 14 (10 euro), necessario prenotarsi via SMS al numero 339 6267110

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)



FRANCIA

MONACO

20.00. Per la Serie Grande Stagione: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Charles Dutoit con Martha Argerich, pianoforte. In programma: Serge Prokofiev, Claude Debussy, Igor Stravinsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. 1° Salone degli animali da compagnia. Palais des Epositions, anche domani (più info)

13.00-19.00. Inaugurazione mostra ‘Gli artisti stArt al 109’ con la partecipazione dell’artista imperiese Serenella Sossi. Polo Culturale Contemporaneo, route de Turin 89, fino al 31 ottobre



21.00. 21esimo Festival della Chitarra: musica brasiliana con Jo Vurchio. Espace Magnan (più info)





DOMENICA 25 OTTOBRE

SANREMO

9.30-20.30. Audizioni live di Area Sanremo 2020. Palafiori di Corso Garibaldi (più info)

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del ‘Gullone trio’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata del centro storico di Bordighera e degustazione di prodotti tipici (25 euro a persona: ingresso, visita guidata, degustazione, bus A/R e assicurazione). Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

DIANO MARINA



10.30. 2° Gran Fondo ‘Città di Diano Marina’ – ‘Memorial Goffredo Bonifazio’: gara ciclistica si un percorso di 99 km. Partenza e arrivo da Piazza Martiri della Libertà (più info)

FRANCIA

MONACO

16.00. 6° Ciclo Internazionale di Organo con Silvano Rodi, organo, e Joseph Lia, baritono, a cura dell'Associazione In Tempore Organi con il COM.IT.ES e la Fondazione K. Chiesa Sainte-Dévote (più info)



NICE



10.00-19.00. 1° Salone degli animali da compagnia. Palais des Epositions (più info)

