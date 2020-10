Arma di Taggia: incendio nel vano contatori di un condominio in via Beglini

Incendio questa mattina in una palazzina di via Beglini ad Arma di Taggia. Le fiamme si sono sviluppate nel locale dei contatori dell'energia elettrica dell'immobile, a causa di un cortocircuito.

Paura per gli abitanti della popolosa via che hanno subito dato l'allarme e poi sono scesi in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri di Taggia per appurare la dinamica dell'accaduto e un'ambulanza della croce verde di Arma di Taggia.



Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite. A causa del rogo, disagi per le famiglie di via Beglini e della vicina via Castelletti, rimaste senza l'energia elettrica. L'Enel sta già provvedendo ad intervenire per ripristinare la corrente nel quartiere in tempi rapidi.