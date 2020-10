Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 18 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 18 OTTOBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘Fled Duo’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



10.00-20.00. Imperia Choco Fest ‘Festa del Cioccolato’: degustazioni, laboratori, Showcooking, sculture e prelibatezze. Zona pedonale di Via Cascione, fino al 18 ottobre (info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo Comunale e al Palazzo delle Poste in Viale Matteotti 157. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di Imperia (più info)

10.00. Per le ‘Giornate FAI d'Autunno 2020’, visite guidate con turni ogni 30 minuti della durata di 80 minuti al Palazzo della Prefettura. Evento a cura della Delegazione FAI e Gruppo FAI Giovani di (più info). Viale Matteotti 147 (più info)



15.30. Visita guidata a palazzo Guarneri al Parasio a cura del ‘Comitato Sotto Tina’, in collaborazione con Cumpagnia de l’Urivu, Provincia e Comune di Imperia

17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

VENTIMGLIA



14.00. Visita guidata del centro storico di Ventimiglia e degustazione di prodotti tipici. Partenza dallo Iat di Ventimiglia, prenotazioni allo 0184 229507 entro il venerdì che precede l'uscita

BORDIGHERA



9.30-18.00. (ANNULLATO) ‘Dog Show’: expo canina Organizzata dall’Associazione Decima Musa in collaborazione con La zampa sul cuore-educazione cinofila e con l’allevamento deiBordigotti. Giardini Lowe (locandina)



16.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani nel Centro storico, info 0184 265556



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)



TAGGIA



8.00-18.30. Mercatino di piccolo antiquariato con oggetti della nonna e da collezione. Ex mercato coperto

DIANO MARINA



10.00-17.00. ‘Surf & Sea Open Days’: prove gratuite di surf, sup, yoga, trekking, e-bike. In spiaggia alla fine di Viale Torino in zona S. Anna (il programma a questo link)

19.00. Presentazione del 4° volume ‘L’Arte in Cucina’ con l’artista Rudy Mascheretti e lo Chef Anny Raiteri organizzata dal curatore Domenico Monteforte per la casa editrice Giorgio Mondadori + intrattenimento musicale a cura del sassofonista Gabry Sax. Ristorante Italo’s, Via Francesco Genala 22, info 338 892 8603

ENTROTERRA

BORGOMARO



9.30. Escursione da Borgomaro a Conio e la ‘Ruve du Megu’ accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio oppure alle 9 in Piazza Dante ad Imperia (lato mare), info 338 1375423 (più info)



CAMPOROSSO

8.00. 3ª edizione della ‘StraCamporosso’: maratona di 5 Km. non competitiva. Gadget, rinfresco e premiazione a fine gara (iscrizione 10 euro). Palatenda in località Bigauda (più info)



DOLCEACQUA



9.00. Escursione sulle alture di Dolceacqua alla scoperta dei profumi autunnali tra macchia mediterranea ed i colori caldi del fogliame delle viti di ‘Rossese’ accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Dolceacqua, info e prenotazioni 391 1042608



MOLINI DI TRIORA



9.00. Escursione aperta a tutti in Alta Valle Argentina per aiutare i territori alluvionati con ricavato interamente devoluto al comune di Triora Ritrovo a Molini di Triora, parcheggio campo sportivo (più info)

PIGNA



8.00. Pedalata non competitiva in mountain bike con partenza e arrivo da Pigna su un circuito ad anello sino alle località di Madonna di Campagna, Muratone. Lega, Toraggio. Le Ferrasse e Buggio, per fare poi ritorno a Pigna. Ritrovo presso la Pasticceria ‘Desir de Roy’, ubfo 0184 241016



PORNASSIO



8.00. Escursione ad anello in una delle conche più belle e suggestive del Parco Naturale del Marguareis accompagnati dalla giuda ambientale GAE Marco Rosso (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703



FRANCIA

MONACO

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto con Karine Deshayes, soprano, Éric Huchet, tenore, Thomas Dolié, baritono, Julien Behr, tenore, David Wilson- Johnson, baritono basso, diretto da Charles Dutoit. In programma: Emmanuel Chabrier, Claude Debussy e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate