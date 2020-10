Molini di Triora: magazzino comunale distrutto durante l’alluvione, i Lions donano mezzo da lavoro (foto)

Il Lions Club Arma - Taggia ha donato al Comune di Molini di Triora un porter. Si tratta di un gesto di solidarietà molto importante per questo paese.



Infatti durante l’alluvione del 2 - 3 ottobre, la furia del torrente ha distrutto il magazzino dei mezzi comunali. Così Molini di Triora si è trovata senza un mezzo importante.



La donazione è avvenuta alla presenza del vice sindaco Danilo Marvaldi, dell’assessore Alessandra Balbo e della consigliera comunale Daniela Bracco. In rappresentanza dei Lions c’era il Governatore distrettuale Dott.ssa Senia Seno e una rappresentanza Lions Club Arma e Taggia. Alla consegna del mezzo ha partecipato anche la Protezione Civile di Taggia in qualità di soci dei Lions e Croce Rossa Italiana con Ettore Guazzoni e alcuni volontari. La CRI ha effettuato una colletta alimentare e portato delle scorte d’acqua per gli abitanti di Molini che dal giorno dell’alluvione sono rimasti senza acqua potabile.



“Ringraziamo i Lions per il graditissimo dono e tutti i volontari presenti sul nostro territorio” - ha sottolineato il sindaco Manuela Sasso.