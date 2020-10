Con una donazione al Comune di Molini di Triora, Lions Club Arma e Taggia sempre in prima linea in campo solidale

Prosegue l’impegno solidale del Lions Club Arma e Taggia in aiuto al nostro entroterra duramente colpito dall’evento alluvionale del 2 ottobre scorso.



"Dopo la donazione di pochi giorni or sono alla Protezione Civile di Taggia di due motoseghe, il Lions Club di Arma e Taggia ha alzato ulteriormente l’asticella riuscendo a sostenere economicamente l’acquisto di un mezzo da lavoro da poter donare al Comune di Molini di Triora.

Molini, come purtroppo altre realtà dell’entroterra della Valle Argentina, ha subito notevoli danni, l’alluvione ha tra l’altro particolarmente colpito anche i mezzi meccanici dell’Amministrazione Comunale ed una delle priorità del Comune di Molini era proprio quella di reperire un mezzo di lavoro utile per affrontare le prime emergenze.

Il Lions Club ha chiaramente lasciato al Comune l’incombenza della scelta del mezzo sostenendone successivamente l’intero importo d’acquisto.

La consegna ufficiale del Porter Piaggio è avvenuta nella data odierna presso il Comune di Molini in una cerimonia semplice ma carica di emozione per poter, per quanto possibile da parte del Club Lions Arma e Taggia, dimostrare la propria volontà di partecipazione e solidarietà .

Alla consegna hanno partecipato il Vice Sindaco di Molini di Triora Danilo Marvaldi in rappresentanza del Sindaco assente per malattia, l’Assessore Alessandra Balbo e la Consigliera Daniela Bracco, presenti in rappresentanza del Club Lions Arma e Taggia i soci Aurelio Negro, Mino Casagrande e Raffaele Barla, Alessandra Cerri con i volontari della Protezione Civile ed il Governatore Lions per il Distretto 108Ia3 Senia Seno".