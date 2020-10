Covid-19 in Liguria: 464 nuovi positivi, 41 in provincia di Imperia. Aumentano in Asl 1 anche i ricoveri

Sono 464 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattr'ore nella nostra regione a fronte di 5.173 tamponi effettuati. Crescono i positivi anche nella nostra provincia che, come reso noto dalla Regione, oggi sono 41 in più rispetto a ieri. Di questi 12 sono da contatto di caso confermato e 29 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 76 i nuovi positivi, di cui 39 da contatto di caso confermato e 37 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 306 di cui 118 da contatto di caso confermato e 188 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono stati 3, 1 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 38 di cui 20 da contatto di caso confermato e 18 da attività di screening.

Sono invece tre i decessi segnalati, tutti nel genovese: si tratta di un uomo di 78 anni deceduto il 15 ottobre all'ospedale Villa Scassi e di due donne genovesi, entrambe 92enni, mancate nella giornata odierna (una all'ospedale Galliera e l'altra al Policlinico San Martino).

Totale tamponi effettuati: 373.115 (+5.173)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 17.745 (+464)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.301 (+23)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 15.444 (+441)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.358 (+415)

Casi per provincia di residenza

Imperia 401 (+41)

Savona 563

Genova 3.951

La Spezia 859

Residenti fuori regione o estero 178

Altro o in fase di verifica 406

Totale 6.358

Ospedalizzati: 402 (+23) | 38 in terapia intensiva

Asl 1 - 28 (+6) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 37 (+8) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 127 (+10) | 18 in terapia intensiva

Galliera - 49 (+6) | 5 in terapia intensiva

Gaslini - 18 (-3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 63 (+4) | 6 in terapia intensiva

Asl 4 - 30 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 50 (-6) | 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.156 (+294)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.754 (+48)

Deceduti: 1.635 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 568 (-133)

Asl 2 - 1.377

Asl 3 - 1.471

Asl 4 - 361

Asl 5 - 619

Totale - 4.396