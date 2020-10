Incidente mortale in via delle Fonti a Sanremo, un residente: "Tragedia annunciata!"

"Il Comune dovrebbe fare un esame di coscienza, per un epilogo annunciato, sulle frazioni dimenticate. Via delle Fonti è stata più volte segnalata la mancanza di pulizia della strada, manutenzione ordinaria inesistente, la mancata messa in sicurezza, nei punti più pericolosi (vedi incidente del povero Alberto) senza protezione... Un muro di contenimento rifatto, con i tiranti che per 50cm invadono ad altezza d'uomo la strada, senza illuminazione (Giara)… Il resto con un normale sopralluogo si commenta da se…".