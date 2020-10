Sanremo: domani flash mob di Italia Viva a sostegno della legge contro l’omolesbobitransfobia

“È in discussione in Parlamento, alla Camera dei Deputati, il prossimo 20 ottobre la legge contro l’omolesbobitransfobia, una parola articolata ma chiara e semplice nel suo contenuto e nel suo obiettivo finale: renderci tutti migliori”. Ad intervenire sull’argomento sono i coordinatori provinciali di Italia Viva Patrizia Acquista e Valerio Ferrari che spiegano: “Si articola in due parti: la prima introduce articoli dedicati, nel codice penale, che puniscono l’istigazione e gli atti violenti per motivi di discriminazione e orientamento sessuale; la seconda parte si concentra in azioni di prevenzione e sensibilizzazione al fine di ‘promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere’.

Noi di Italia Viva possiamo aver cambiato nome, colore di bandiera ma non i nostri valori il nostro impegno politico e sociale sempre e solo per seguire e promuovere una società nella quale i diritti sono i pilatri per costruire quella casa comune fatta di inclusione, condivisione, educazione e formazione delle nuove generazioni, nel rispetto degli altri e senza pregiudizi.

Nella nuova legge c’è tutto questo: una ‘libera espressione di convincimenti ed opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e della libertà delle scelte’ ma con due funzioni ben precise: deterrente e prevenzione positiva.



Importante da sottolineare che in questa legge si approva:

- la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni;

- l’insegnamento della materia scolastica educazione civica a partire dall’anno scolastico 2020\2021, base fondamentale del processo educativo delle nuove generazioni;

- l’istituzione di una giornata nazionale sul tema: 'la Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione…';

- viene istituita una rilevazione statistica, a cura dell’ISTAT e con cadenza almeno triennale, delle politiche di prevenzione messe in atto.

Sabato 17 ottobre 62 piazze italiane ospiteranno, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, dei flash mob a concreto sostegno dell’approvazione di questa importante legge sui diritti; a Sanremo l’appuntamento è in in via Escoffier a partire dalle ore 10.00”.