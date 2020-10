Bordighera: affidato all’Impresa Cogeca l’intervento di manutenzione straordinaria di piazza Eroi della Libertà

È stato firmato questa mattina, a Palazzo Garnier, il contratto con cui viene affidato all’Impresa Cogeca s.r.l. l’intervento di manutenzione straordinaria di piazza Eroi della Libertà (piazza Stazione).

Il Sindaco Vittorio Ingenito, presente all’incontro, ha richiesto che i lavori siano svolti con puntualità ed in piena conformità al capitolato d’appalto; la Giunta compirà quotidianamente sopralluoghi in cantiere per assicurare il rispetto delle tempistiche previste.

“È un’opera importante, che valorizzerà il centro cittadino con una nuova immagine caratterizzata dal verde e dall’eleganza dell’arredo urbano; tutto ciò senza dimenticare di rispondere in modo funzionale alle esigenze del traffico veicolare e pedonale” ha commentato il primo cittadino.​