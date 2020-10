Rocchetta di Cengio (SV): tutto pronto per la 16° edizione di “ZuccaInPiazza”

La festa si svolgerà dal 17 al 18 ottobre 2020 nel “Borgo della Zucca” della frazione di Cengio (SV) nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-covid19

Con un programma parzialmente ridotto in conseguenza delle cautele e le precauzioni richieste dalle norme della prevenzione Covid19, torna la festa dedicata alla Zucca di Rocchetta che taglia il traguardo della sedicesima edizione. Il ridimensionamento del programma non riduce l’importanza dell’evento, che è stato inserito fra gli eventi di Terra Madre-Salone del Gusto. Un appuntamento molto atteso per festeggiare questa straordinaria cucurbita, l’unica ad avere per ogni esemplare una carta di Identità, che ne certifica la provenienza e le caratteristiche. Ma protagonisti della festa insieme alla Zucca di Rocchetta saranno anche i prodotti della Valle Bormida, ed in particolare i Presidi Slow Food, e dell’Arca del Gusto, fra cui il Moco, che animeranno un ricco e coloratissimo mercato. Ci sarà spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro di Boris Arturi, un ricordo di Pellegrino Artusi con la giornalista Barbara Ronchi della Rocca, la comicità della matita del cartoonist Tiziano Riverso, uno show cooking con la chef Cinzia Chiappori e il giornalista enogastronomo Claudio Porchia, e tanta gastronomia con le rinomate specialità del Palazucca, le frittelle e i tortelli fritti della cucina di strada ed una castagnata speciale.

Ecco nel dettaglio il programma, che inizia sabato 17 alle ore 15.00 con il tradizionale ritiro, pesatura, piombatura e registrazione Zucche di Rocchetta e la sera alle 20,30 presso il Palazucca la presentazione del libro “La valle. Sentieri storia miti leggende” di Boris Arturi.

Domenica 18

A partire dalle ore 9.00 - Esposizione e vendita prodotti enogastronomici di qualità in collaborazione con il “Mercato della Terra” di Cairo Montenotte e i Produttori di Buone Terre.

Alle ore 11.00 – Special Cooking: la Zucca di Rocchetta incontra Pellegrino Artusi a 200 anni dalla nascita con l'esperta di Galateo Barbara Ronchi della Rocca

Alle 12.00 Pranzo nel PalaZucca, con menù alla carta con piatti tradizionali realizzati con la regina della festa, la Zucca di Rocchetta e il Moco delle valli della Bormida.

Prenotazioni al 3475946213 (sarà disponibile codice QR per menu digitale)

Alle 15.00 - Show Cooking un piatto speciale con la Zucca di Rocchetta ispirato a Pellegrino Artusi a cura della chef Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga. Conduce il giornalista Claudio Porchia

Per tutta la durata della festa sarà presente il cartoonist Tiziano Riverso, che realizzerà vignette sulla Zucca e caricature in diretta al pubblico presente.

Non mancheranno la Gran Castagnata con i maestri caldarrostai e la Cucina di strada con tortelli di zucca fritti e dolci.

ZuccaInPiazza 2020 come tradizione adotterà i criteri di ECOFESTA 2019 della Regione Liguria sia per l’adozione di stoviglie compostabili che per la dotazione di appositi contenitori per asporto cibo non consumato. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione Covid 19, l’accesso all’area eventi sarà contingentato e assoggettato a tutte le norme in vigore.