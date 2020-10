Ventimiglia: domani, degustazione della Castagnola con raccolta fondi destinati alla città

Domani, sabato 17 ottobre, dalle ore 9.00, di fronte al mercato ortofrutticolo di Ventimiglia, il Rotaract Club Sanremo in collaborazione con il Circolo della Castagnola, organizzano una degustazione del tipico dolce ventimigliese al fine di promuovere una raccolta fondi da destinare interamente alla Città di Ventimiglia in seguito agli eventi alluvionali del 2 – 3 ottobre. Sabato scorso le stesse associazioni avevano già promosso questo evento nella frazione di Latte raccogliendo 1.601 euro.



“Non ci sono parole per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con il lavoro e con le offerte; il quartiere di Latte ha risposto con generosità e questi sono i risultati – dichiara Mauro Merlenghi a nome del Circolo della Castagnola”. Il sindaco Scullino ringrazia sentitamente: “Un plauso alle associazioni Rotaract Club Sanremo e Circolo della Castagnola per la bella iniziativa in sostegno della nostra amata Ventimiglia, messa in ginocchio da questa grave calamità ed un caloroso ringraziamento a tutti i concittadini per il senso civico e l’altruismo fino ad oggi dimostrato. Soltanto uniti potremo rialzarci e superare i danni causati dalla furia del fiume Roya!“.