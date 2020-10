L’Enpa di Sanremo organizza per sabato prossimo, come ogni terzo sabato del mese, l’appuntamento ‘Il carrello sospeso’, presso il negozo ‘Arcaplanet’ di via Roma, nella città dei fiori.

Chiunque si recherà sabato nel negozio per animali, potrà lasciare un piccolo contributo per cani e gatti che non hanno nulla.