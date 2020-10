Sanremo: a breve il nuovo programma della Sinfonica su novembre e dicembre

Entro il mese di ottobre l'Orchestra Sinfonica di Sanremo uscirà con la programmazione artistica per i mesi di novembre e dicembre 2020. "Si sta attendendo di avere le relative conferme ufficiali dei luoghi e delle date per poter eseguire i concerti, ritardi in parte dovuti alle nuove disposizioni del Governo, che sono appena state varate" - spiegano dalla Sinfonica.



"Si informa che per rispetto nei confronti dell'amato pubblico che ha accompagnato l'Orchestra nella sua stagione estiva con grande partecipazione ed ha contribuito al successo ottenuto, i carnet/ abbonamenti saranno utilizzabili per tutti i concerti a pagamento programmati per l'anno in corso. - sottolineano - E' doveroso avvisare che se malauguratamente ci fossero evoluzioni pandemiche dovute al Covid la Fondazione, conseguentemente, dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal Governo".