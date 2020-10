Imperia: ‘La Guerra del Poeta Campana', una storia d’amore in tempo di guerra in scena alla Società di Mutuo Soccorso

Sabato 24 ottobre, presso la Società di Mutuo Soccorso di Imperia in via Santa Lucia 14 (ore 21), è in programma ‘La Guerra del Poeta Campana - Una storia d’amore in tempo di guerra’, spettacolo teatrale con atto unico di Remo Ansalone. Il biglietto di ingresso è fissato a 10 euro ed è necessario prenotarsi via SMS al numero 339 6267110.



La Guerra del Poeta Campana - Una storia d’amore in tempo di guerra

L’amore di Dino Campana per Sibilla Aleramo è un sentimento di forte attrazione fisica ed intellettuale, vissuta nel periodo della prima guerra mondiale. Poeta visionario lui, valorizzato recentemente per l’originalità e la musicalità della sua scrittura, scrittrice lei, considerata una delle prime femministe italiane. La relazione è segnata da forti contrasti dovuti soprattutto alla malattia nervosa del poeta. L’autore ci presenta situazioni di vita quotidiana tra i due personaggi e l’incombere di una madre ossessiva che rimprovera al figlio la sua diversità rispetto ai comportamenti ortodossi dell’epoca.

Il lavoro, ricavato dalla documentazione epistolare tra i tre protagonisti, tocca sentimenti profondi: l'amore altalenante tra fasi di passione e di astio, la paura della violenza domestica, la situazione della guerra, la passione civile del poeta, la dolcezza di lei e poi la sua resa. La presenza ossessiva di una madre preoccupata più del giudizio conformistico del prossimo che del destino del figlio fa da sfondo al continuo desiderio di fuga del poeta. La commedia si conclude con il dramma della follia di Campana e la sua morte in manicomio, Una voce recitante 'Il canto della tenebra' ci ricorda la grande forza evocativa della sua poesia, destinata a durare nel tempo.