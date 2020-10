Sanremo: finiscono con l'auto fuoristrada in via delle Fonti a Bussana, morto un 27enne (Foto)

Grave incidente stradale, questa notte poco dopo le 2 in via delle Fonti a Bussana di Sanremo, nella zona dove negli anni ’80 c’era la discoteca ‘La Giara’. Una Fiat 500 è finita fuori strada, precipitando per circa 30 metri in mezzo alla boscaglia. A bordo una coppia: la vittima è un ragazzo di 27 anni, mentre la giovane che si trovava con lui è stata portata all'ospedale di Sanremo in gravi condizioni.



È stato un residente a dare l’allarme, dopo aver sentito un forte boato. Sul posto stanno ancora intervenendo i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme agli uomini del Saf, oltre al personale medico del 118, due ambulanze e la Polizia. Il recupero dell’auto dalla boscaglia verrà fatto nelle prossime, data la zona particolarmente impervia.

Gli agenti della Polizia intervenuti sul posto dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e capire come l'auto sia finita nella boscaglia, in un punto in cui termina una rete (che sembrava intatta) ed i guard-rail che non riporta danni.