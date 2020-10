Sanremo: è Alberto Lupinetti il 27enne morto stanotte in via delle Fonti a Bussana, indagini della stradale in corso (Foto)

E’ Alberto Lupinetti, sanremese di 27 anni, il giovane morto questa notte poco dopo le 2, finendo fuori strada a bordo della sua Fiat 500 Abarth, sula quale viaggiava anche la donna nata a Pavia, Y.P. di 29 anni.

Una tragedia avvenuta in via delle Fonti, stretta strada nella zona tra Bussana e la zona vecchia della frazione matuziana. L’allarme è stato dato da un residente della via che ha sentito un forte boato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde e i Vigili del Fuoco con il Nucleo Saf.

Secondo i primi riscontri il giovane sarebbe morto sul colpo e non è stato semplice organizzare i soccorsi, visto che l’auto, dopo l’uscita di strada, è finita nella boscaglia per una trentina di metri. La 29enne è stata riportata sulla strada intorno alle 5.30 e, a bordo dell’ambulanza, è stata portata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in gravissime condizioni. Ha riportato una serie di gravi traumi e fratture, oltre ad una grave emorragia.

Ora la Polizia Stradale, intervenuta sul luogo dell’incidente, svolgerà le indagini del caso, soprattutto per capire come sia avvenuta l’uscita di strada dell’auto. Sull’asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata e le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse, tra cui quella del malore. Verrà ovviamente ascoltato anche il residente che ha dato l’allarme anche se non sarà facile ricostruire la dinamica.

Il tratto di strada dove è avvenuto il sinistro è dritto e l’auto sarebbe finita nella boscaglia in un punto dove termina una rete di protezione e comincia il guard-rail.