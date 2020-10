Covid-19 in Liguria: 585 nuovi positivi, 35 in provincia di Imperia. Calo dei pazienti in sorveglianza attiva

Quest’oggi sono 585 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 4.980 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (un positivo ogni 10).

Crescono i positivi anche nella nostra provincia con 35 nuovi soggetti, di cui 14 da contatto di caso confermato e 21 da attività di screening. In Asl 2 (Savona) sono 139 di cui 25 da contatto di caso confermato, 113 da attività di screening e 1 rientro da viaggio. In Asl 3 (Genova) sono stati 370 di cui 151 da contatto di caso confermato e 218 da attività di screening oltre a uno da rientro estero. In Asl 4 (Levante) sono stati 11, 6 da contatto di caso confermato e 5 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 30 di cui 15 da contatto di caso confermato e 15 da attività di screening.

6 i morti positivi al Covid: 2 presso l'Ospedale di Villa Scassi, un uomo di 89 anni e una donna di 95 anni, deceduti il 13 ottobre; 3 uomini di 78, 82 e 86 anni, presso il Policlinico San Martino, deceduti tra il 14 e il 15 ottobre; un 54enne, presso l'ospedale Borea di Sanremo, deceduto il 14 ottobre.

Totale tamponi effettuati: 367.942 (+4.980)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 17.281 (+585)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.278 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 15.003 (+568)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.943 (+485)

Casi per provincia di residenza

Imperia 358 (+39)

Savona 493 (+118)

Genova 3.670 (+304)

La Spezia 861 (-1)

Residenti fuori regione o estero 168 (+7)

Altro o in fase di verifica 393 (+18)

Totale 5.943 (+485)

Ospedalizzati: 379 (+37) | 32 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 22 (+3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 29 (+3) | 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 117 (+24) | 14 in terapia intensiva

Galliera - 43 (/) | 4 in terapia intensiva

Gaslini - 21 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 59 (+2) | 4 in terapia intensiva

Asl 4 - 32 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 56 (+2) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.862 (+91)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.706 (+94)

Deceduti: 1.632 (+6)