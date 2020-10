Due nuovi casi positivi per Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 255 persone colpite dal Coronavirus.

Aumentano i pazienti in cura in ospedale: sono 8 questa sera di cui 2 in terapia intensiva. Il numero totale di persone guarite è di 217. Aumentano i pazienti in sorveglianza attiva, che arrivano a 32.