Bussana, un paese in lutto per la morte del 27enne Alberto Lupinetti: sui social corre il dolore di un’intera comunità

Bussana questa mattina si è svegliata con la morte nel cuore. Il tragico incidente che si è portato via per sempre il 27enne Alberto Lupinetti ha sconvolto la vita dei tantissimi bussanelli che conoscevano lui e la sua famiglia. Dinamica ancora da chiarire per una caduta nel precipizio di via Fonti che si è portata via Alberto, ferendo in maniera molto grave anche la ragazza che si trovava con lui in macchina.

Da ore sui social non si contano i messaggi di cordoglio, di dolore e di rabbia per una morte tanto improvvisa quanto scioccante per l’intero paese. Tanto che qualcuno ha listato a lutto anche la pagina dedicata ai bussanelli.

Un’altra giornata difficile per una frazione che già nei mesi scorsi ha sofferto tanto, primo cluster di covid in provincia a marzo e, soprattutto, residenza delle prime vittime del coronavirus a Ponente. E forse proprio nel dolore Bussana e i bussanelli riscopriranno quella forza di comunità che li aiuterà a tornare più forti di prima, nel ricordo di chi non c’è più.