Alluvione in valle Argentina: obiettivo di 20mila euro raggiunto per la campagna a Montalto Carpasio e Badalucco (Video)

E' stato raggiunto il traguardo di 20mila euro per la raccolta fondi 'Help Badalucco & Montalto Carpasio' . I soldi che serviranno ad aiutare i due borghi colpiti dall'alluvione, sono stati raccolti attraverso un campagna sul noto sito GoFundMe .

Montalto Carpasio ha pagato un prezzo molto alto, in particolare a causa delle frane che hanno isolato il paese. Sebbene oggi la viabilità sia stata ripristinata a senso unico alternato, c'è ancora molto da fare in particolare sulla strada vecchia di collegamento. Così come anche Badalucco, l'unico paese della vallata a non rimanere isolato ma che ha pagato un prezzo molto alto a causa della colata di fango che ha invaso tutto il paese.